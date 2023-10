Bozen: Brand im Treppenhaus

Bozen – Am Dienstagabend wurde die Bozner Berufsfeuerwehr zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Europaallee alarmiert.

Dort hatte sich in einem Treppenhaus ein Feuer entfacht und sehr viel Rauch ist ausgeströmt.

Gemeinsam mit der Freiwillige Feuerwehr Gries konnte das Feuer rasch eingedämmt werden. Das Treppenhaus wurde anschließend gelüftet. Verletzte gab es glücklicherweise keine.