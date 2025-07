Ungute Situation für Deutsche Urlauber in Meran

Von: luk

Meran – Die Carabinieri von Meran haben zwei italienische Staatsbürger – einen 42-jährigen Mann und eine 30-jährige Frau – wegen schweren Diebstahls angezeigt. Sie sollen gemeinsam zwei E-Bikes gestohlen haben, die deutschen Touristen gehörten.

Der Vorfall ereignete sich vor wenigen Tagen, als zwei Urlauber aus Deutschland, die in einem Hotel in St. Leonhard in Passeier untergebracht waren, den Diebstahl ihrer E-Bikes meldeten. Sie hatten die Räder während eines Besuchs in Meran im Stadtzentrum abgestellt und ordnungsgemäß mit Schlössern gesichert. Als sie nach mehreren Stunden zurückkehrten, waren die Fahrräder verschwunden.

Die Carabinieri aus dem Passeiertal nahmen umgehend Ermittlungen auf und arbeiteten dabei eng mit den Kollegen in Meran zusammen. Anhand von Zeugenaussagen und Aufnahmen der städtischen Videoüberwachung konnten die mutmaßlichen Täter innerhalb weniger Tage identifiziert werden.

Die beiden Verdächtigen wurden auf freiem Fuß wegen gemeinschaftlich begangenen schweren Diebstahls angezeigt.