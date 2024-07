Bozen: Carabinieri reagieren auf Sorgen der Bürger

Verstärkte Kontrollen in der Südtiroler Straße

Von: luk

Bozen – Aufgrund zahlreicher Beschwerden über Missstände in der Südtiroler Straße und dem angrenzenden Innenhof haben die Carabinieri verstärkte Maßnahmen zur Bekämpfung der Probleme und der Anwesenheit von Obdachlosen in diesem Gebiet ergriffen. Die Exekutivbeamten haben die Fußpatrouillen und ihre Präsenz erhöht.

In den letzten Monaten verzeichneten die Carabinieri insgesamt 28 Einsätze in der Südtiroler Straße, darunter zwei spezifische Einsätze aufgrund von Drogenhandel. Diese Kontrollen sind Teil einer umfassenderen Überwachungsstrategie, die auch andere problematische städtische Bereiche umfasst.

Seit Beginn der Sommersaison wurde die Präsenz in der Gegend verstärkt, und weitere Kontrollen sind im Hinblick auf bevorstehende Veranstaltungen wie “Bolzano Danza” und “Veteran Car” geplant. “Die Situation der Obdachlosen in der Südtiroler Straße und anderen Stadtteilen wird aktiv überwacht, und es wurden geeignete Maßnahmen ergriffen, um das Phänomen zu bewältigen”, so die Carabinieri.