Bozen: Dealer-Pärchen hochgenommen – 500 Gramm Koks sichergestellt

Bozen – Die Drogenfahnder der Bozner Quästur haben nach Hinweisen in den vergangenen Wochen die Bewegungen eines Pärchens verfolgt. Dabei stellten sie fest, dass die Einheimischen im Alter von 46 Jahren mindestens einmal in der Woche die Region Trentino-Südtirol verlassen haben.

So war es auch diese Woche: Gestern um 13.00 Uhr fuhr das Pärchen mit dem Auto in Bozen Süd in die Brennerautobahn ein. Geduldig warteten die Drogenfahnder auf ihre Rückkehr.

Um 18.00 Uhr wurde der Pkw bei der Ausfahrt in Neumarkt angehalten und es folgte eine Durchsuchung. Dabei fanden die Polizisten unter dem Beifahrersitz 500 Gramm Kokain.

Bei der nachfolgenden Hausdurchsuchung in der Wohnung der Frau in Bozen – sie war bereits 2006 wegen Drogenhandels aktenkundig geworden – wurden zwei Präzisionswaagen sowie sechs Gramm Heroin entdeckt. Auf dem lokalen Schwarzmarkt hätten die Rauschmittel rund 100.000 Euro eingebracht.

Für das Pärchen klickten die Handschellen und sie wurden ins Gefängnis überstellt.

In den Fokus der Ermittler rückten die beiden 46-Jährigen, nachdem in der Wohnung der Frau ein verdächtiger Personenwechsel gemeldet wurde.