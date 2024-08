Bozen: Die teuersten Cappuccini Italiens

Von: AP

Bozen – In den letzten drei Jahren ist der Preis für einen Cappuccino in Italien im Durchschnitt um 14% gestiegen. In Bozen, der Hauptstadt Südtirols, sind die Preise jedoch besonders hoch.

Eine aktuelle Erhebung der Verbraucherorganisation Assoutenti zeigt, dass der durchschnittliche Preis für einen Cappuccino in Bozen bei 2,18 Euro liegt – und in einigen Gaststätten sogar bis zu 2,50 Euro kosten kann.

Diese Preisanstiege sind direkt mit den steigenden Kaffeepreisen auf den internationalen Märkten verbunden. Die aktuelle Situation zeigt, dass der Preis für einen Cappuccino in Bozen um 24% gestiegen ist, was die Stadt auf die dritte Position der größten Preissteigerungen in Italien katapultiert. Noch deutlicher war der Anstieg in Pescara mit 28%, während Bari einen Anstieg von 24,4% verzeichnete.

Im Vergleich zu Bozen sind die Preise für Cappuccini in anderen großen Städten Italiens deutlich günstiger. In Palermo liegt der Durchschnittspreis bei 1,87 Euro, in Triest bei 1,80 Euro und in Rom sowie Florenz kosten sie im Durchschnitt 1,32 bzw. 1,41 Euro. Catanzaro weist die niedrigsten Preise auf: Hier kostet der Cappuccino im Schnitt nur 1,28 Euro, maximal 1,50 Euro.

Der Preisanstieg bei Cappuccini ist ein Teil eines größeren Trends, der die Preisentwicklung für Kaffee und verwandte Produkte in Italien betrifft. In den letzten drei Jahren hat sich der Preis für eine Tasse Kaffee in den wichtigsten italienischen Städten um durchschnittlich 15% erhöht. Dies geht einher mit Umsatzsteigerung für das Espresso-Geschäft, das in Italien rund sieben Milliarden Euro jährlich beträgt.

Branchenkenner warnen, dass die Preise aufgrund der Rekordhöhen bei den internationalen Kaffeepreisen weiter steigen könnten. Dies betrifft nicht nur Cappuccini in Cafés, sondern auch Kaffeepulver im Supermarkt.

„Wir befürchten, dass die Preiserhöhungen in den kommenden Wochen sowohl für Café-Konsumationen als auch für Kaffeepulver spürbar werden könnten,“ erklärt Gabriele Melluso, Präsident von Assoutenti. „Selbst kleine Preiserhöhungen werden sich erheblich auf die Haushaltskassen der Verbraucher auswirken, insbesondere da in Italien jährlich etwa sechs Milliarden Tassen Kaffee in öffentlichen Lokalen serviert werden.“

Die aktuelle Situation hebt erneut hervor, wie globale Markttrends direkte Auswirkungen auf alltägliche Kosten haben können und lässt erwarten, dass der Preis für einen Cappuccino weiterhin steigen wird.