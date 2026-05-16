Bozen: Diebstahl im Walther Park – zwei Verdächtige angezeigt

Von: luk

Bozen – Bei Kontrollen im Einkaufszentrum Walther Park hat die Polizei am Freitag zwei mutmaßliche Ladendiebe identifiziert und angezeigt. Die Männer, zwei georgische Staatsbürger im Alter von 53 und 44 Jahren, sollen zuvor Waren entwendet haben. Ein Sicherheitsmitarbeiter hatte die Polizei verständigt.

Die Beamten stellten das Diebesgut sicher und gaben es dem Geschäft zurück. Bei einer Durchsuchung fanden sie zudem Werkzeuge wie eine Zange und Magnete, die offenbar zum Manipulieren von Warensicherungen verwendet wurden. Die beiden Männer wurden wegen schweren Diebstahls und Besitzes entsprechender Werkzeuge auf freiem Fuß angezeigt.

Am selben Abend griff die Polizei auch in der Industriezone ein: Eine Frau hatte ihr gestohlenes Moped wiedererkannt. Das Fahrzeug war aus Teilen des Rollers der Bestohlenen zusammengebaut worden. Es wurde sichergestellt. Ein 60-jähriger Italiener wurde wegen Hehlerei angezeigt.

Weitere Maßnahmen betrafen Verstöße gegen Sicherheitsauflagen sowie alkoholbedingte Zwischenfälle im Stadtgebiet. Insgesamt kontrollierte die Polizei 150 Personen und zehn Fahrzeuge.