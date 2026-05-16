Aktuelle Seite: Home > Chronik > Bozen: Diebstahl im Walther Park – zwei Verdächtige angezeigt
Staatspolizei im Einsatz

Bozen: Diebstahl im Walther Park – zwei Verdächtige angezeigt

Samstag, 16. Mai 2026 | 15:01 Uhr
img-20260516-wa0010
Quästur
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Bei Kontrollen im Einkaufszentrum Walther Park hat die Polizei am Freitag zwei mutmaßliche Ladendiebe identifiziert und angezeigt. Die Männer, zwei georgische Staatsbürger im Alter von 53 und 44 Jahren, sollen zuvor Waren entwendet haben. Ein Sicherheitsmitarbeiter hatte die Polizei verständigt.

Die Beamten stellten das Diebesgut sicher und gaben es dem Geschäft zurück. Bei einer Durchsuchung fanden sie zudem Werkzeuge wie eine Zange und Magnete, die offenbar zum Manipulieren von Warensicherungen verwendet wurden. Die beiden Männer wurden wegen schweren Diebstahls und Besitzes entsprechender Werkzeuge auf freiem Fuß angezeigt.

Am selben Abend griff die Polizei auch in der Industriezone ein: Eine Frau hatte ihr gestohlenes Moped wiedererkannt. Das Fahrzeug war aus Teilen des Rollers der Bestohlenen zusammengebaut worden. Es wurde sichergestellt. Ein 60-jähriger Italiener wurde wegen Hehlerei angezeigt.

Weitere Maßnahmen betrafen Verstöße gegen Sicherheitsauflagen sowie alkoholbedingte Zwischenfälle im Stadtgebiet. Insgesamt kontrollierte die Polizei 150 Personen und zehn Fahrzeuge.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
ASTAT: Tourismus in Südtirol hangelt sich von Rekord zu Rekord
Kommentare
63
ASTAT: Tourismus in Südtirol hangelt sich von Rekord zu Rekord
Autofahrer am Jaufenpass in Not
Kommentare
57
Autofahrer am Jaufenpass in Not
Sieben Jugendliche verbauen sich Zugang zum Nachtleben
Kommentare
32
Sieben Jugendliche verbauen sich Zugang zum Nachtleben
15.000-Euro-Rolex beim Müll rausbringen geraubt
Kommentare
26
15.000-Euro-Rolex beim Müll rausbringen geraubt
Inflation in Bozen steigt im April deutlich an
Kommentare
23
Inflation in Bozen steigt im April deutlich an
Anzeigen
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 