Sterzing: Bankomat mit Steinen beschädigt und in Brand gesetzt

Von: luk

Sterzing – In Sterzing ist ein Bankomat der Raiffeisenkasse Wipptal Ziel einer mutmaßlichen Vandalenaktion geworden. Unbekannte beschädigten den Geldautomaten im Außenbereich eines Supermarktes zunächst mit Steinen und legten anschließend im Inneren des Geräts Feuer. Verletzt wurde niemand.

Nach ersten Ermittlungen schließen die Carabinieri von Sterzing einen Sprengstoffanschlag ebenso aus wie einen versuchten Diebstahl. Die Täter hätten die Front des Bankomaten mit mehreren Steinen eingeschlagen und danach den Innenraum in Brand gesetzt.

Bei den Untersuchungen wurden laut den Ermittlern keine Spuren einer Explosion festgestellt. Zudem sei die verwendete Vorgehensweise ungeeignet gewesen, um an das Bargeld im Inneren des Automaten zu gelangen. Deshalb halten die Ermittler einen Raubversuch derzeit für wenig wahrscheinlich.

Stattdessen verdichten sich die Hinweise auf eine vorsätzliche Sachbeschädigung beziehungsweise eine Vandalenaktion. Die Ermittlungen zur Identifizierung der Verantwortlichen laufen weiter.