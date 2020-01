Bozen: Drei Fälle von Fahrerflucht innerhalb weniger Tage

Bozen – Die Stadtpolizei Bozen hatte in den vergangenen Tagen drei Fälle von Fahrerflucht zu bearbeiten.

Wie berichtet, hat am Wochenende ein Autofahrer in der Trientstraße ein parkendes Auto gerammt und ist danach einfach weitergefahren. Fünf Minuten später baute derselbe Autofahrer einen zweiten Unfall in der Musy-Straße. Dieses Mal wurde der Pkw so stark beschädigt, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Der Fahrer wurde von der Stadtpolizei identifiziert.

Am Donnerstag kam es zu zwei weiteren Fällen von Fahrerflucht: Der Fahrer eines SUV hat im Viertel Don Bosco ein parkendes Auto beschädigt und sich dann vom Unfallort entfernt. Er konnte ausgeforscht werden.

Am Grieser Platz hat der Lenker eines Toyota einen jungen Mann am Steuer eines Motorrad angefahren. Dabei erlitt der Zweiradfahrer leichte Verletzungen am Knie und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Der ältere Autofahrer fuhr nach dem Unfall jedoch über die Fagenstraße weiter, ohne anzuhalten. Auch hier konnte die Stadtpolizei den Unfallverursacher ausfindig machen. Der Fahrer des Toyota hat seine Unfallbeteiligung zugegeben.