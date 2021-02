Bozen: Drogen und ein Messer beschlagnahmt

Bozen – Die Polizei hat in Bozen in der vergangenen Woche am Bahnhofspark und in den angrenzenden Straßen, aber auch in anderen Stadtteilen mehrere Kontrollen durchgeführt. Für Verstärkung sorgten Kriminalbeamte aus Mailand. 220 Personen wurden insgesamt identifiziert, viele davon sind bereits vorbestraft.

Die Polizei hat sieben Personen angezeigt – zwei davon wegen Verstöße gegen das Einwanderungsgesetz, eine wegen erschwerten Diebstahls und eine weitere Person wegen Hehlerei und Widerstands gegen die Staatsgewalt. Zwei weitere Personen kassierten aus demselben Grund eine Anzeige – und wegen Falscherklärung.

Mithilfe von Hundestaffeln der Finanzpolizei wurden auch Zonen kontrolliert, die von häufig von Drogensüchtigen und Dealern aufgesucht werden. Insgesamt wurden 200 Gramm Haschisch, 4,4 Gramm Heroin und 0,55 Gramm Kokain beschlagnahmt.

Am Sonntag hat die Polizei auf dem Siegesplatz drei Personen kontrolliert. Dabei wurden drei Dosen Kokain sowie ein abgebrochener Strohhalm beschlagnahmt, der vermutlich zum Schnupfen des Rauschgifts benutzt werden sollte.

Weil die Betroffenen sichtlich nervös reagierten, entschlossen sich die Ordnungshüter dazu, ebenfalls deren Unterkunft zu durchsuchen. Auch in diesem Fall kam die Hundestaffel zum Einsatz: In der Tat erschnüffelte Spürhund Gabbo im Hausflur des Mehrfamiliengebäudes acht Haschischbrocken mit einem Gesamtgewicht von 201,70 Gramm. Im Appartement selbst wurden keine weiteren Drogen entdeckt.

In einem Lokal in der Italienallee hat ein junger Mann hingegen versucht, sich unauffällig zu entfernen, als er die Polizisten und die Spürhunde erblickte. Allerdings entging dies nicht dem aufmerksamen Blick der Ordnungshüter. Während der Durchsuchung händigte der Mann den Beamten freiwillig eine Dosis Haschisch und ein Messer aus. Er wurde angezeigt.

In einem Lokal im Don Bosco-Viertel eilte ein junger Mann auf die Toilette, um sich der Drogen zu entledigen, die er bei sich hatte. Er schmiss eine schwarze Socke, die insgesamt 11,74 Haschisch enthielt, aus dem Fenster. Allerdings hat er nicht nicht mit Spürhund Easton gerechnet. Dem Vierbeiner gelang es im Freien, die Socke zu finden.

Im Inneren des Lokals schlug Spürhund Gabbo bei einem Stuhl an, von dem ein junger Mann soeben aufgestanden war. Er hatte 13,70 Gramm Haschisch bei sich. Auch dieser Mann wollte sich zur Toilette begeben.

Eine ähnliche Szene spielte sich in einem Lokal in der Perthoner Straße ab. Dort wollte ein Kunde ebenfalls in Bad flüchten. Durch die Spürhunde gelang es den die Ordnungshütern, 30 Gramm Haschisch sicherzustellen, die in einen Eimer geworfen worden waren.