Bozen: Drogendealer trotz Fluchtversuch geschnappt

Von: lup

Bozen – In den vergangenen Tagen haben Beamte der Staatspolizei zwei mutmaßliche Drogendealer im Kapuzinerpark in Bozen festgenommen. Ausgangspunkt des Vorfalles war die Meldung eines Bürgers, der zwei Männer beim Drogenhandel beobachtet haben will. Infolgedessen begaben sich die Ordnungshüter zur gemeldeten Stelle und begannen mit der Überprüfung des Kapuzinerparks, in welchem sich die mutmaßlichen Dealer nach wie vor aufhielten.

Bei Sichtung der Beamten unternahmen die zwei Männer aus Gambia, ein 27-Jähriger und ein 26-Jähriger, einen Fluchtversuch, der jedoch vereitelt werden konnte. Daraufhin konnte eine halbierte Metallkappe mit drei Nylonhüllen, in denen drei Dosen Kokain aufbewahrt wurden, beim 27-Jährigen sichergestellt werden. Darüber hinaus hatte dieser 70 Euro Bargeld bei sich, welches ebenfalls beschlagnahmt wurde, da es sich wahrscheinlich um den Erlös aus dem Drogenhandel handelte.

Der Mann wurde bei der Staatsanwaltschaft wegen Besitz von Drogen angezeigt. Der jüngere Mann, der sich zwar ohne festen Wohnsitz legal im Staatsgebiet aufhielt, allerdings aufgrund von Drogenhandel sowie Widerstand gegenüber Beamten bereits vorbestraft war, wurde wegen gleicher Delikte in Komplizenschaft angezeigt. Beiden Männern soll auf Anordnung des Quästors Paolo Sartori die Aufenthaltsgenehmigung entzogen werden.