Traumhochzeit in den Dolomiten

Von: luk

Bruneck/Kronplatz – Der Südtiroler Unternehmer Georg Kofler (68) und Isabel Grupp (39) haben am Wochenende ihre Liebe auf Südtiroler Gipfeln besiegelt.

Nach der standesamtlichen Trauung in Venedig im Jahr 2024 folgte nun die große Feier auf 2300 Metern Höhe im Bergrestaurant „AlpINN“ am Kronplatz bei Bruneck.

Wie “Bild” am Sonntag berichtet, überraschte die Braut nicht nur mit einem magischen Auftritt auf weißem Teppich, sondern auch mit einer emotionalen Ballade.

Ein weiteres Highlight war eine herzförmigen Torte. Sie war so groß, dass sie nicht in die Gondel passte und per Sondergenehmigung mit dem Auto auf den Berg gebracht werden musste.

Starkoch Norbert Niederkofler sorgte für ein kulinarisches Fest, getanzt wurde bis in die frühen Morgenstunden. Koflers Fazit: „Die Zukunft kann kommen. Isabel ist mein Lebensglück.“

Georg Kofler ist ein Südtiroler Unternehmer und Medienmanager. Er ist unter anderem durch seine Auftritte als Investor in der deutschen TV-Show „Die Höhle der Löwen“ bekannt.