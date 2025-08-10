Aktuelle Seite: Home > Chronik > Pfefferspray-Eklat auf der Alm: Die Version der Urlauber
Wer hat wen attackiert?

Pfefferspray-Eklat auf der Alm: Die Version der Urlauber

Sonntag, 10. August 2025 | 08:09 Uhr
Gsies – Der Streit zwischen dem Gsieser Hüttenwirt Alfred Selbenbacher von der Kaseralm und einer Urlaubergruppe aus Verona eskaliert weiter. Nachdem Selbenbacher den 19-jährigen Sohn der Familie wegen eines Pfefferspray-Angriffs angezeigt hatte, haben die Urlauber nun selbst Anzeige gegen den Wirt erstattet – wegen Körperverletzung.

Laut ihrer Darstellung gegenüber dem “Corriere dell’ Alto Adige” habe alles mit einer harmlosen Frage nach dem Preis für Pommes begonnen. Diese standen nicht auf der Karte, seien aber am Nachbartisch kredenzt worden, berichtet auch “stol +

Die Frage sei laut Aussagen der Urlauber als Beschwerde über lange Wartezeiten missverstanden worden.

Der Wirt habe den Jugendlichen daraufhin lautstark angefahren und ihn am Hals gepackt.

Aus Angst vor einem Faustschlag oder einer Ohrfeige habe der 19-Jährige das Pfefferspray eingesetzt. Die Familie betont, das Spray nur zur Selbstverteidigung mitzuführen, was auch erlaubt sei.

Anschließend, so die Urlauber, seien sie von Angehörigen und Mitarbeitern des Wirts mit Trekkingstöcken von der Alm gejagt worden. Der 19-Jährige musste wegen Prellungen ins Krankenhaus.

Es steht Wort gegen Wort

Selbenbacher erhebt, wie berichtet, seinerseits Vorwürfe gegen die Urlauberfamilie. Nun muss die Polizei klären, wer hier wirklich wen attackiert hat.

Gästebewertungen sprechen von rüder Behandlung

Dass es auf der Kaseralm anscheinend schon mal etwas rüder zugeht, offenbaren jedenfalls einige Kommentare auf Google.

Darin berichten zumindest einige Gäste von Unfreundlichkeit der Betreiber, mangelnder Gastfreundschaft, aggressivem Verhalten und fehlender Servicebereitschaft, selbst deutlich vor den offiziellen Ruhezeiten.

Wiederkehrende Kritikpunkte sind das Verweisen von Gästen (teilweise mit Hunden) vom Gelände, unhöfliche Ansprache oder lange Wartezeiten bei gleichzeitig bevorzugter Bedienung anderer Gäste.

© 2025 First Avenue GmbH
 