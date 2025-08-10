Polizist bei Einsatz schwer verletzt

Von: mk

Bozen – Bei einer Routinekontrolle der Staatspolizei in Bozen sind in der Nacht auf Sonntag zwei Marokkaner festgenommen worden. Ein Polizist erlitt bei dem Einsatz schwere Verletzungen. Wegen eines Bruchs am Ellbogen rechnen die Ärzte mit einer Genesungszeit von 30 Tagen.

Die Beamten wurden kurz vor 1.00 Uhr in der Früh auf den Dominikanerplatz gerufen, wo zwei Männer lautstark stritten. Bei dem Versuch, die Situation zu beruhigen, wurden die Polizisten beleidigt und angegriffen. Einer der beiden, B. A., bedrohte die Beamten mit einer leeren Glasflasche. Als er festgenommen werden sollte, leistete er heftigen Widerstand, stieß einen Polizisten zu Boden und verursachte dabei den schweren Bruch.

Sein Begleiter, A. T. M., mischte sich ebenfalls ein, um die Festnahme seines Landsmanns zu verhindern. Bei dem Gerangel verletzte er einen weiteren Beamten an der Hand, der daraufhin medizinisch versorgt werden musste. Gerechnet wird mit einer Heilungsdauer von sechs Tagen.

Die beiden Marokkaner, die in Bozen Asyl beantragt haben, setzten ihr aggressives Verhalten auch im Dienstwagen und auf der Quästur fort. Sie wurden in Sicherheitszellen untergebracht und werden am Montag vor Gericht im Rahmen eines Schnellverfahrens zur Rechenscahft gezogen.

Männer bereits vorher auffällig

Bereits vor ihrer Festnahme waren die beiden Männer am selben Abend auffällig geworden: A.T.M. hatte in einem Lidl-Supermarkt Kunden bedroht und geschubst, um an der Kasse vorgelassen zu werden. Als die Polizei einschritt, beleidigte und bedrohte er die Beamten. Der Mann kassierte eine Anzeige wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt.

B.A. musste hingegen im Krankenhaus von der Polizei beruhigt werden, nachdem er sich aggressiv gegenüber dem medizinischen Personal verhalten hatte. Das Gesuch um Asyl soll nun von der zuständigen Kommission überprüft werden.

Zusätzlich zu den Vorfällen in der Innenstadt nahm die Bahnpolizei in der Nacht am Zugbahnhof einen weiteren Marokkaner fest. T. Y., der sich regulär in Italien aufhält, hatte unter Alkoholeinfluss Passagiere in einem Zug von Verona nach Bozen belästigt. Als er am Bahnhof ausstieg, attackierte er den Beauftragten eines privaten Wachdienstes. Bei seiner Festnahme wurde ein Polizist am Arm verletzt, der sich ebenfalls in Behandlung begeben musste. Die Ärzte rechnen mit einer Genesungsdauer von drei Tagen. Der Mann wurde in eine Sicherheitszelle der Quästur gebracht.

Gegen T. Y., der in Verona lebt, soll nach einem Eilverfahren vor Gericht am Montag ein Platzverweis für die Stadt Bozen verhängt werden. Zudem wurde die Quästur in Verona über den Vorfall informiert, um eine mögliche Aufhebung seiner Aufenthaltsgenehmigung zu prüfen.

Die Polizei führt weiterhin verstärkte Kontrollen in der Stadt durch. Am Sonntagvormittag wurden vier Personen vom Mazzini-Platz und am Nachmittag weitere neun Personen aus dem Park der Religionen verwiesen, wo bereits in den letzten Tagen vermehrt Kontrollen stattgefunden haben.