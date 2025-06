Rekordbesuch beim Alpen Flair

Festival begeistert 40.000 Fans in Natz-Schabs

Von: luk

Natz-Schabs – Mit rund 40.000 Besucherinnen und Besuchern aus dem In- und Ausland ist das Alpen Flair 2025 am Wochenende zu Ende gegangen. Das Open-Air-Festival auf dem Hochplateau von Natz-Schabs präsentierte sich erneut als größtes Musikfestival Norditaliens und lockte an vier Tagen mit einem genreübergreifenden Programm aus Rock, Metal, Pop, Schlager und Partyklängen.

Vom 18. bis 21. Juni traten neben internationalen Acts wie NOTHING MORE, Tream, Stahlzeit oder den Schürzenjägern auch Headliner Frei.Wild auf, die beim Abschlusskonzert erste Songs aus ihrem kommenden Album „Immer unter Feuer“ präsentierten. Für kulinarische Versorgung und ein umfangreiches Rahmenprogramm war ebenfalls gesorgt.

Festivalgründer Philipp Burger zeigte sich auf der Bühne bewegt und bedankte sich bei den Fans und Wegbegleitern. OK-Chef Robert Klement sprach von der „besten Alpen Flair-Ausgabe bisher“ – auch wegen des sommerlichen Wetters.

Erstmals wurden bereits während der laufenden Veranstaltung erste Künstler für die kommende Ausgabe 2026 bekanntgegeben: Unter anderem sind Peter Maffay, Eisbrecher und die Fäaschtbänkler mit dabei.

Mit seiner Kombination aus Musikvielfalt, Bergkulisse und Festivalgemeinschaft zählt das Alpen Flair inzwischen zu den renommiertesten Open-Air-Veranstaltungen Europas.