Vinschgau: Abschuss von Problemwölfen bleibt erlaubt

Bozen – Das Verwaltungsgericht hat nun entschieden: Die Abschussverordnung des Landeshauptmanns Arno Kompatscher bleibt aufrecht.

Damit dürfen die beiden als problematisch eingestuften Wölfe im oberen Vinschgau gejagt und abgeschossen werden.

Vor wenigen Tagen war die Verordnung durch einen Rekurs von drei Tierschutzorganisationen vorübergehend ausgesetzt worden. Diese Aussetzung wurde nun vom Verwaltungsgericht aufgehoben, sodass die Forstbeamten wieder tätig werden können.