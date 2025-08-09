Aktuelle Seite: Home > Chronik > Bruneck: Schranke gegen Camper
Erste Maßnahmen gegen "Wildcamper" und Kritik

Bruneck: Schranke gegen Camper

Samstag, 09. August 2025 | 07:34 Uhr
Cron4 Bruneck Parkplatz Camper Höhenbegrenzung
Alto Adige
Schriftgröße

Von: luk

Bruneck – In Bruneck hat die Stadtverwaltung erste Maßnahmen gegen das unkontrollierte Parken von Wohnmobilen am öffentlichen Parkplatz des Freizeitbads Cron4 ergriffen. Eine neue Höhenbegrenzung von 2,40 Metern wurde installiert, um größeren Fahrzeugen die Zufahrt zu verwehren. Bereits in den ersten Tagen nach Einführung dieser Sperre wurden die ersten Verwarnungen ausgesprochen.

Hintergrund ist die zunehmende Nutzung des Parkplatzes durch Camper, insbesondere während der touristischen Hochsaison. Teilweise parkten dort bis zu 30 Wohnmobile gleichzeitig, einige Nutzer machten es sich laut Angaben der Stadtverwaltung mit Tischen, Stühlen und Grills bequem. Das sei ein Verhalten, das in einem öffentlichen Parkplatz nicht erlaubt ist.

Mobilitätsstadtrat Hannes Niederkofler verteidigt im Gespräch mit der Zeitung Alto Adige die Maßnahme: „Die Situation war nicht mehr tragbar. Wer nur parkt, ist willkommen, aber öffentliche Flächen dürfen nicht als Campingplatz zweckentfremdet werden.“ Die Maßnahme zeige bereits Wirkung, die Lage habe sich spürbar entspannt. Camper, die korrekt parken wollen, finden laut Stadtverwaltung weiterhin Platz in einem separaten Bereich des Parkplatzes.

Auch am Parkplatz der Talstation des Skigebiets Kronplatz wurden ähnliche Maßnahmen ergriffen. Hier handelt es sich jedoch um eine private Fläche, weshalb die Gemeinde laut Niederkofler keine direkte Handhabe habe.

Die Reaktionen auf die neuen Beschränkungen fallen unterschiedlich aus. Während die Stadt Bruneck die Notwendigkeit betont, äußern sich einige Camper enttäuscht – in sozialen Netzwerken wird offen zum Boykott aufgerufen. In einem Beitrag auf einer Facebook-Seite für Camper und Skifahrer heißt es: „Ciao ciao Bruneck, es war schön – aber jetzt ist Schluss.“

Kritik kam – wie berichtet – auch von der Verbraucherschutzorganisation „Robin“, die die Maßnahme für rechtswidrig hält. Die Organisation verweist auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts Bozen (Nr. 69/2019), das generelle Zufahrtsverbote für Wohnmobile bei korrektem Parkverhalten als unzulässig einstufte. Man kündigt an, die Stadtverwaltung offiziell zur Rede zu stellen.

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Bitterer Sommer am Gardasee
Kommentare
102
Bitterer Sommer am Gardasee
Zahl der nicht versicherten Fahrzeuge in Südtirol alarmierend gestiegen
Kommentare
87
Zahl der nicht versicherten Fahrzeuge in Südtirol alarmierend gestiegen
„Die unvermeidbaren Ausgaben fressen den Urlaub auf“
Kommentare
63
„Die unvermeidbaren Ausgaben fressen den Urlaub auf“
Kritik an Bildungspolitik: Lehrermangel in Südtirol verschärft sich
Kommentare
63
Kritik an Bildungspolitik: Lehrermangel in Südtirol verschärft sich
Lidl übernimmt Ex-MPreis-Markt in Bozen – für über 18 Mio. Euro
Kommentare
47
Lidl übernimmt Ex-MPreis-Markt in Bozen – für über 18 Mio. Euro
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 