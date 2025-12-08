Aktuelle Seite: Home > Politik > Selenskyj bekräftigt: Keine Gebietsabtretungen
Der Ukraine-Friedensprozess birgt harte Nüsse in sich

Selenskyj bekräftigt: Keine Gebietsabtretungen

Montag, 08. Dezember 2025 | 21:13 Uhr
Der Ukraine-Friedensprozess birgt harte Nüsse in sich
APA/APA/AFP/PAUL FAITH
Schriftgröße

Von: APA/AFP/dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat jegliche Abtretung von Gebieten an Russland erneut ausgeschlossen. Kiew habe juristisch keine Möglichkeit dazu, sagte er am Montag bei einer Online-Pressekonferenz. Eine überarbeitete Version des US-Friedensplans für ein Ende des Ukraine-Kriegs soll laut Selenskyj bis zum morgigen Dienstag an Washington übermittelt werden.

Der von den USA ausgearbeitete Friedensplan sei inzwischen von 28 auf 20 Punkte gekürzt worden, teilte Selenskyj ukrainischen Journalisten mit. “Die offen Ukraine-feindlichen Positionen wurden herausgenommen.” Selenskyj kündigte die Fertigstellung und Übergabe des Plans an die USA für den morgigen Dienstag an.

Zugleich schloss Selenskyj Gebietsabtretungen an Russland weiter strikt aus. “Wir haben nach dem Gesetz keinerlei Recht dazu – weder nach dem Gesetz der Ukraine, noch unserer Verfassung oder dem Völkerrecht, wenn wir ehrlich sind”, schrieb er. Russland beharre weiter auf der Abtretung von Territorien im Osten des Nachbarlandes.

Die USA hatten Ende November einen Plan für ein Ende des seit 2022 währenden Krieges in der Ukraine an Kiew übergeben. Der Plan stieß sofort auf die Ablehnung Kiews und der europäischen Verbündeten des osteuropäischen Landes.

Zweifel an Kompromiss zu Territorien

Russland erhebt Anspruch auf große Gebiete in der Ukraine, das Thema gehört zu den wichtigsten Streitpunkten bei den derzeit auf Hochtouren laufenden Verhandlungen über einen US-Plan für ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.

Moskau bestehe darauf, “dass wir Gebiete abtreten, aber wir wollen nichts abtreten, und darum kämpfen wir”, sagte Selenskyj bei der Pressekonferenz. Die USA versuchten, einen “Kompromiss” in dieser Frage zu erzielen, doch es gebe weiterhin “schwierige Probleme, und es wurde noch kein Kompromiss gefunden”.

NATO, EU, Italien nächste Stationen

Bei einem Treffen mit dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz, dem französischen Staatschef Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer in London hatte Selenskyj am Montag über den US-Plan beraten. Am Abend wollte er in Brüssel die Spitzen von EU und NATO treffen und anschließend nach Rom fliegen. Italiens rechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat einen guten Draht zu US-Präsident Donald Trump.

Wichtig sei neben Territorialfragen auch die Frage nach künftigen Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Er habe “bis heute keine Antwort auf die Frage bekommen, was unsere Partner im Falle einer erneuten Aggression durch Russland zu tun bereit sind”, sagte Selenskyj.

Die USA hatten ihren Planentwurf vor rund drei Wochen vorgelegt. Er galt als sehr Moskau-freundlich und wurde auf Drängen der Ukraine und ihrer europäischen Verbündeten in zentralen Punkten überarbeitet. Sowohl Kiew als auch die Europäer fordern aber weitere Änderungen zugunsten der Ukraine.

Dem ursprünglichen Plan zufolge sollte die Ukraine auf einen NATO-Beitritt verzichten, ihre Streitkräfte verkleinern und den gesamten Donbass im Osten der Ukraine an Russland abgeben – auch Gebiete, die nicht von Russland besetzt sind. Über die überarbeitete Fassung des Plans wurde bisher wenig bekannt.

Kommentare

Aktuell sind 21 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Nach Busfahrer-Attacke: Sasa-Personal streikt am Dienstag
Kommentare
72
Nach Busfahrer-Attacke: Sasa-Personal streikt am Dienstag
Besucherschwemme stellt Meran auf die Probe
Kommentare
65
Besucherschwemme stellt Meran auf die Probe
Sie wollten ans Steuer: Busfahrer wird von Fahrgästen vermöbelt
Kommentare
48
Sie wollten ans Steuer: Busfahrer wird von Fahrgästen vermöbelt
15.000 Euro für kranken Hund gesammelt: Diskussion über Prioritäten
Kommentare
46
15.000 Euro für kranken Hund gesammelt: Diskussion über Prioritäten
Mutter von blindem Sohn verlangt kein Geld: Hoteliers müssen zur Schulung
Kommentare
45
Mutter von blindem Sohn verlangt kein Geld: Hoteliers müssen zur Schulung
Anzeigen
Erfolgreich regional
Erfolgreich regional
Regionalität neu erzählt
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Projekt in Tansania
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 