Kein Olympia-Ticket: Busfahrer nimmt Bub nicht mit

Von: ka

San Vito di Cadore/Vodo di Cadore – Vodo di Cadore in der Provinz Belluno war Schauplatz eines bedenklichen Vorfalls, der durchaus auch tragische Folgen hätte haben können. Ein elfjähriger Schüler hatte „nur” ein Standardticket, aber kein Olympia-Ticket bei sich. Deshalb weigerte sich der Busfahrer der Linie 30 Calalzo–Cortina, ihn einsteigen zu lassen.

Da der Junge kein Handy dabei hatte, war er gezwungen, die sechs Kilometer nach Hause in der Kälte und teilweise unter Schneefall zu gehen. Als er nach eineinhalb Stunden zu Hause ankam, wies er erste Anzeichen einer Unterkühlung auf. „Er kam weinend und mit blauen Lippen nach Hause“, berichtete seine Mutter. Die Eltern erstatteten Anzeige wegen Kindesaussetzung. Um den Sachverhalt zu klären, setzte das betroffene Transportunternehmen Dolomiti Bus eine interne Untersuchungskommission ein.

In Vodo di Cadore in der Provinz Belluno ereignete sich eine unglaubliche Geschichte: Ein elfjähriger Junge musste bei Schneefall sechs Kilometer zu Fuß zurücklegen, weil er keine gültige Fahrkarte für die zehn Euro teure Strecke zwischen seinem Heimatdorf Vodo di Cadore und San Vito di Cadore hatte.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, dem 27. Januar, auf der Linie 30 Calalzo–Cortina und wurde von Dolomiti Bus bestätigt. Als er zu Hause ankam, war er unterkühlt, denn er war eineinhalb Stunden lang den Radweg zwischen San Vito und Vodo di Cadore entlanggelaufen, ohne seine Familie verständigen zu können, da er kein Handy dabei hatte. Auf die Anzeige der Eltern hin leitete die Staatsanwaltschaft von Belluno ein Verfahren wegen Kindesaussetzung ein, während Dolomiti Bus eine interne Untersuchungskommission einsetzte, um die Verantwortung des Mitarbeiters zu klären.

Hintergrund ist, dass sich die Kosten für die Fahrt im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele in Mailand-Cortina von 2,50 auf zehn Euro erhöht haben. Der Schüler hatte jedoch noch einen Block mit alten Fahrkarten für 2,50 Euro dabei. „Was passiert ist, ist wirklich unglaublich“, erklärt Chiara Balbinot, Anwältin aus Padua und Großmutter des Buben. „Dolomiti Bus hat uns angerufen, um sich zu entschuldigen, aber der Vorfall bleibt von unerhörter Schwere. Mein Enkel hatte ein Zehner-Ticketheft mit zehn Fahrkarten à 2,50 Euro. Auf unsere Nachfrage hin wurde uns bestätigt, dass die Tickets auch für den Olympia-Tarif von zehn Euro gültig sind. Was ich selbst mit größter Anstrengung nicht verstehen kann, ist, warum das passiert ist, denn es gab eine Lösung. Es hätte ausgereicht, vier Fahrkarten zu je 2,50 Euro zu entwerten, um den erforderlichen Betrag zu erreichen. Ganz zu schweigen von dem Betrag, der für eine so kurze Strecke verlangt wird.

Stattdessen verlangte der Fahrer zehn Euro in bar, eine Summe, die der Junge nicht bei sich hatte. Die neuen Fahrkarten können nur über eine App oder mit einer Bankkarte gekauft werden, sodass der Junge die Situation nicht sofort klären konnte. An diesem Punkt, so die Rekonstruktion, forderte der Fahrer ihn trotz der Wetterbedingungen und der Uhrzeit – es war bereits 16.30 Uhr, es schneite und es dämmerte – auf, auszusteigen. Chiara Balbinot zeigte den Vorfall am Mittwochmorgen an.

„Mein Sohn musste den Radweg entlanggehen, um nicht am Rand der Staatsstraße laufen zu müssen. Aber dieser war nicht vom Schnee geräumt worden“, erzählt Sole Vatalaro, die Mutter des Jungen. Da er sein Smartphone in der Schule nicht benutzen durfte und es deshalb zu Hause gelassen hatte, konnte er keine Hilfe rufen. „Als er an die Tür klopfte, hatte er violette Lippen und konnte nicht sprechen. Seine Kleidung war durchnässt“, fährt sie fort und fügt hinzu: „Ich bin froh, dass es ihm gut geht, aber ich werde keinen Millimeter nachgeben, wenn es darum geht, Gerechtigkeit zu fordern.“ Der Junge kam erst um 18.15 Uhr, also mehr als zwei Stunden nach Schulschluss, nach Hause zurück – verängstigt und durchgefroren. Seine Eltern hatten ihn gesucht, waren aber nicht besonders besorgt, da es häufig zu Verspätungen im öffentlichen Nahverkehr kommt.

Eine medizinische Untersuchung bestätigte, dass die Körpertemperatur des Schuljungen auf 35 Grad gesunken war, was seinen Zustand der Unterkühlung belegte. „Er ist gestern nicht zur Schule gegangen, weil es ihm immer noch schlecht ging“, berichtete seine Großmutter Balbinot. Der Bub kam in einem „sehr schlechten Zustand“ in Vodo an. Er war in Tränen aufgelöst und zitterte vor Kälte.

Wie sich herausstellte, hatte der Elfjährige nicht die Kraft, sich gegen den Fahrer zu wehren, der ihm in befehlendem Ton befahl, auszusteigen. „Mein Enkel war von dieser direkten Art eingeschüchtert“, erklärte die Großmutter weiter. Am Dienstagnachmittag war der Schüler mit zwei Klassenkameradinnen in den Bus gestiegen. Die beiden hatten eine Monatskarte und durften im Bus bleiben, während der Elfjährige allein nach Hause gehen musste.

Wie das Lokalblatt Gazzettino di Belluno berichtet, das als erstes über den Vorfall informierte und mit der Mutter und der Großmutter des Kindes sprach, hat sich Dolomiti Bus bei der Familie entschuldigt. In einer Mitteilung teilte das Unternehmen mit, dass es „die notwendigen Überprüfungen unter voller Berücksichtigung der betroffenen Personen und mit größter Sorgfalt zum Schutz des Minderjährigen durchführt“.

„Nun ist es Aufgabe der Staatsanwaltschaft Belluno, Ermittlungen durchzuführen. Aus meiner Sicht liegt eine Straftat der Kindesaussetzung vor. Es bestand auf jeden Fall eine Sorgfaltspflicht. In den neunzig Minuten, die mein Neffe für den Heimweg auf dem Radweg entlang der Hauptstraße gebraucht hat, hätte ihm alles Mögliche passieren können“, betonte Chiara Balbinot. „Ich frage mich, wie so etwas passieren konnte.“

Sollten sich alle Anschuldigungen bestätigen, dürfte der Vorfall für den Busfahrer ernste Konsequenzen haben. Abgesehen vom betreffenden Fahrer gerät auch die Tarifpolitik von Dolomiti Bus in die Kritik. Viele fragen sich, warum ausgerechnet vor den Winterspielen Preiserhöhungen und ein Tarifchaos stattfinden müssen.