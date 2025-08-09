Aktuelle Seite: Home > Chronik > Schwerer Frontalzusammenstoß bei Vintl
Fünf Personen verletzt, darunter zwei Schwerverletzte

Schwerer Frontalzusammenstoß bei Vintl

Samstag, 09. August 2025 | 21:19 Uhr
Von: ka

Vintl – Am Samstagnachmittag kam es auf der Pustertaler Staatsstraße bei Vintl zu einem schweren Verkehrsunfall. Ersten Informationen zufolge stießen gegen 16.40 Uhr auf der Umfahrungsstraße von Vintl, auf Höhe von Obervintl, aus bisher unbekannter Ursache zwei Fahrzeuge frontal aufeinander.

In einem der Unfallfahrzeuge saß eine Gruppe junger Österreicher. Zwei 17-jährige Jugendliche erlitten dabei schwere Verletzungen. Ein weiterer 2007 geborener Österreicher wurde hingegen leicht verletzt.

In dem anderen Auto, in dem sich ein italienisches Urlauberpaar befand, wurde eine 47-jährige Frau mittelschwer und ihr ebenfalls 47 Jahre alter Mann leicht verletzt. Um zwei der Verletzten aus den Wracks zu befreien, mussten die Feuerwehrleute schweres hydraulisches Gerät einsetzen. Die Schwerverletzten wurden vom Notarzt und den Rettungskräften erstversorgt und ins Krankenhaus von Bozen geflogen, die mittelschwer und leicht verletzten Unfallopfer wurden ins Krankenhaus von Bruneck eingeliefert. Die Feuerwehrleute kümmerten sich auch um die Aufräumungs- und Sicherungsarbeiten vor Ort.

Vor Ort im Einsatz waren der Rettungshubschrauber Pelikan 2, ein Notarzteinsatzfahrzeug der Sektion Bruneck, ein Rettungswagen und ein Krankenwagen der Sektionen des Weißen Kreuzes Mühlbach und Bruneck, die Rettungsdienstkoordination der Sektion Mühlbach, die Freiwilligen Feuerwehren von Niedervintl und Obervintl sowie die Carabinieri von Vintl und Brixen.

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 3 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
