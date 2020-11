Bozen: Drogenhandel blüht in Lockdown-Zeit

Bozen – 26 Gramm Kokain, einen Revolver, drei Präzisionswaagen und 5.140 Euro in bar. Das haben Drogenfahnder der Staatspolizei bei einer Operation in Bozen sichergestellt. Zwei Personen wurden auf freiem Fuß angezeigt.

Sie wurden in den vergangenen Tagen dabei beobachtet, wie sie in einem Lieferwagen und einem Camper in der Industriezone zugange waren und sich auch regelmäßig mit mehreren jungen Personen trafen. Bei einer Kontrolle bestätigte sich der Verdacht der Exekutivbeamten.

Am Nachmittag des 17. Novembers hat die Staatspolizei hingegen nach Hinweisen zwei Bozner festgenommen und in den Hausarrest überstellt. Die beiden schon vorbestraften Männer haben mit einem Luxus-SUV über die Brennerautobahn 235 Gramm Heroin nach Bozen gebracht.