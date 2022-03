Bozen: Einbrecher und Diebe reagieren mit Gewalt

Bozen – Drei Anzeigen und drei Festnahmen wegen Raubes: Das ist die Bilanz der Staatspolizei der vergangenen Tage in der Südtiroler Landeshauptstadt.

Derzeit sind die Ordnungshüter wegen der Zunahme an Vermögensdelikten in Alarmbereitschaft und intensivieren ihre Präsenz – auch mit Beamten in Zivilkleidung. Die Strategie zeigt nun erste Früchte.

Ein Generator und fünf Gramm Koks

Zum ersten Vorfall kam es am Donnerstag in der Rovigostraße im Rahmen des lokalen Marktes. Ein Händler hat einen Mann dabei überrascht, wie er einen großen Generator wegbringen wollte. Der Übeltäter ließ das Gerät fallen und ergriff die Flucht. Doch der Händler konnte das – gemeinsam mit seinen Kollegen – verhindern. Eine Polizeistreife war umgehend vor Ort doch der mutmaßliche Dieb wehrte sich. Der 44-jährige mit zahlreichen Vorstrafen wurde auf die Quästur gebracht. Er war im Besitz von fünf Gramm Kokain. Wegen versuchten Raubes, Widerstands gegen die Staatsgewalt und Drogenhandels wurde der Mann festgenommen.

Ladendieb wird aufsässig

Freitagvormittag wurde die Polizei ins Einkaufszentrum “Twenty” gerufen. Ein junger Ladendieb wurde vom Geschäftsbetreiber ertappt und reagierte daraufhin gewaltsam. Er beschädigte die Diebstahlsicherung und griff den Händler an. Die alarmierten Exekutivbeamten konnten den 21-Jährigen überwältigen und nahmen ihn schließlich wegen versuchten Raubes und Sachbeschädigung fest.

Diebstahlversuch im Keller

In der Nacht auf Samstag gab es dann den nächsten Einsatz für die Staatspolizei: Eine junge Frau wurde festgenommen. Sie in das Kellerabteil eines Hauses in der Europaallee eingedrungen und wühlte dort nach Wertsachen. Dabei wurde sie allerdings von den Eigentümern erwischt. Als diese sich bei der jungen Frau erkundigten, was sie denn hier mache, geriet sie in Rage und teilte Tritte aus.

Die alarmierten Ordnungshüter nahmen die Frau – eine 29-jährige aktenkundige Frau – wegen versuchten Raubes fest und überstellten sie ins Frauengefängnis nach Trient.

In der vergangenen Woche wurden zudem drei Personen wegen Diebstahls angezeigt.