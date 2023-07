Bozen: Einbruch ins Imbissrestaurant

Bozen – Am 11. Juli kurz vor 23.30 Uhr ist ein Einbrecher auf der Suche nach Geld oder Wertgegenständen in der Museumstraße in Bozen ins Imbissrestaurant Snack Jack eingedrungen.

Aufnahmen der Überwachungskamera zeigen, wie der junge Mann, der eine Schildmütze ins Gesicht gezogen hatte, zunächst die Registrierkasse und dann sämtliche Regale und Schubladen durchwühlt.

Auf Facebook hat der Restaurantbetreiber das Video gepostet. Er ruft dazu auf, sachdienliche Hinweise zu melden. Er hofft, so die Identität des ungebetenen Gastes herausfinden zu können. Markant sind vor allem die Tattoos des Einbrechers.