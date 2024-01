Bozen: Ermittler sind Feuerteufeln auf der Spur

Bozen – Mehrere Fälle von Brandstiftung haben zuletzt in Bozen für Aufmerksamkeit gesorgt. Videos, die zeigen, wie Mülltonnen in Flammen aufgehen, sind auf TikTok aufgetaucht. Vermutet wird, dass jugendliche Randalierer die Clips im Netz veröffentlichen, um damit zu prahlen.

Innerhalb einer Woche ist es zu einem Dutzend ähnlicher Fälle gekommen – vor allem im Gebiet zwischen Genua- und Bari-Straße. Betroffen waren auch die Alessandriastraße, die Duca-D’Aosta-Straße und die Longon-Straße, wo sich das Feuer ausgebreitet und auch ein geparkter Smart von den Flammen zerstört worden ist.

Die Behörden sind den Feuerteufeln offenbar auf der Spur. Augenzeugen im Don Bosco-Viertel wollen mehrere verdächtige Personen beobachtet haben, die sich entfernt hatten, kurz bevor die Brände aufloderten. Auch die Aufnahmen von Überwachungskameras wurden überprüft.

Erst am Sonntag hatten Unbekannte in der Genua-Straße gegen 20.00 Uhr eine Müllglocke für Karton in Brand gesteckt. Glücklicherweise schritt die Feuerwehr rechtzeitig ein, sodass es zu keinen weiteren Schäden gekommen ist.

Zum ersten vergleichbaren Vorfall war es am 14. Jänner gekommen, als eine wiederum Kartonglocke des städtischen Dienstleisters Seab angezündet worden war. Dass es sich um Brandstiftung handelte, war bald klar.

Sollten die Verantwortlichen ausgeforscht werden, will Seab Anzeige erstatten. Die Schäden werden pro Fall auf rund 3.000 Euro geschätzt. Neben Kosten für den Löscheinsatz gilt es auch, die Mülltonnen zu ersetzen.