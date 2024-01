Feuerteufel schlägt in Landeshauptstadt zu

Bozen – In Bozen sind wieder Pyromanen am Werk. Am Mittwochabend haben die Übeltäter in der Longonstraße zwei Container für den Trennmüll in Flammen gesetzt.

Zurück blieben die Metallskelette der Container, ein Müllberg sowie Verbrennungsgeruch. Auch ein Smart, der in unmittelbarer Nähe abgestellt war, wurde erheblich beschädigt.

Die genaue Brandursache ist noch unklar. Doch die Polizei und Feuerwehr gehen von Brandstiftung aus, berichtet die Zeitung Alto Adige.