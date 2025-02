Bozen: Ertappter Auto-Knacker reagiert mir roher Gewalt

Von: luk

Bozen – Am Zollstangenplatz in der Südtiroler Landeshauptstadt ist es am Dienstagnachmittag zu einem gewalttätigen Vorfall gekommen, der mit der Festnahme eines polizeibekannten Straftäters endete. Der 35-jährige Mann, ein algerischer Staatsbürger, wurde auf frischer Tat ertappt, als er ein Auto aufbrach und darin nach Wertsachen suchte.

Ein 30-jähriger Bozner entdeckte den Mann in seinem Fahrzeug. Er hatte eine Seitenscheibe eingeschlagen. Als er den Täter zur Rede stellen wollte, ergriff dieser die Flucht. Gemeinsam mit seinem Vater nahm das Opfer die Verfolgung auf. Doch als sie den Flüchtigen einholten, schlug dieser dem jungen Mann mit voller Wucht ins Gesicht und rannte weiter.

Ein aufmerksamer Passant stellte dem Täter schließlich ein Bein und brachte ihn zu Fall. Es kam zu einem weiteren Handgemenge. Der Täter setzte schließlich Pfefferspray gegen seine Verfolger ein, um doch noch zu entkommen. Kurz darauf traf jedoch die Polizei ein und konnte ihn endgültig überwältigen.

Auch in Gewahrsam blieb der Mann äußerst aggressiv. Er beschädigte das Innere des Polizeifahrzeugs durch Tritte und musste mit Pfefferspray unter Kontrolle gebracht werden. In der Quästur griff er einen Beamten an und schlug ihm ins Gesicht.

Bei der Durchsuchung des Festgenommenen fanden die Beamten einen gestohlenen USB-Kabel, ein Messer, Pfefferspray sowie einen Metallstab, mit dem er vermutlich Autofenster einschlug. Zudem hatte er ein entwendetes Mobiltelefon bei sich, das einem Mann aus Steinegg gehörte. Dieser war am Vortag Opfer eines Autodiebstahls geworden.

Der schon polizeibekannte Algerier wurde wegen Raubes, Gewalt und Widerstand gegen die Staatsgewalt festgenommen und ins Bozner Gefängnis überstellt. Zuletzt war der Mann in einem Kältenotfallzentrum in Bozen einquartiert. Die Quästur ordnete zudem seine Abschiebung aus Italien an, die nach Verbüßung seiner Haftstrafe vollzogen wird.