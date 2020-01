Bozen: Fassadenkletterer schlagen in der Reschenstraße zu

Bozen – In Bozen haben in den vergangenen Tagen wieder Fassadenkletterer zugeschlagen – diesmal in einem Gebäudekomplex des Wohnbauinstituts in der Reschenstraße. Neben einem Appartement im Erdgeschoss sind die Übeltäter auch in zwei Wohnungen in höheren Stockwerken eingedrungen, berichtet die Tageszeitung Alto Adige.

Die Einbrecher waren sehr flink. In die Erdgeschosswohnung gelangten sie, nachdem sie die Eingangstür aufgebrochen hatten. Entwendet wurden Schmuck und Wertsachen. Wie hoch das Ausmaß des Schadens ist, steht noch nicht fest.

In einer Wohnung im dritten Stock versuchten die Täter eine Fenstertür aufzubrechen – allerdings ohne Erfolg. Vermutlich wurden sie von irgendjemandem oder von irgendetwas gestört.

Ähnlich erging es ihnen auch bei der dritten Wohnung im ersten Stock.

Trotzdem hat der Vorfall bei vielen Mietern für Beunruhigung gesorgt. Im Gebäude leben neben Familien vor allem auch ältere Personen. Die Ordnungshüter haben die Ermittlungen aufgenommen.