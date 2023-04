Bozen: Feuer in der Altstadt

Kühltheke in Greifpassage geriet in Brand

Bozen – Im Zentrum von Bozen hat es am Dienstagabend Brandalarm gegeben. In der Greifpassage am Waltherplatz ist in einem Gastronomiebetrieb eine Kühltheke in Brand geraten.

Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Bozen konnten den Brand zwar rasch unter Kontrolle bringen, der starke Rauch sorgte aber für einige Aufregung bei Passanten.

Während des Einsatzes wurde die Passage evakuiert und gesperrt. Das Feuer wurde durch einen technischen Defekt ausgelöst.