Bozen: Frau wird ihrer Handtasche beraubt

Bozen – Am gestrigen Samstagnachmittag ist es gegen 18.00 Uhr auf dem Carla-Lazzerini-Radweg, welcher den Neustifter Weg mit der Romstraße verbindet, zu einem Raubüberfall gekommen.

Eine Pflegekraft osteuropäischer Herkunft war gerade mit ihrem Fahrrad unterwegs, in dessen Korb sie ihre Handtasche abgelegt hatte, so berichtet die Tageszeitung Alto Adige. Da näherte sich ihr urplötzlich ein junger Mann von der Seite, ebenfalls auf dem Fahrrad, und riss mit Gewalt die Tasche der Frau an sich.

Das Opfer verlor dabei das Gleichgewicht, fiel nach vorne und schlug mit dem Gesicht hart auf dem Asphalt auf, wo es mit blutender Nase um Hilfe schrie. Einige Anwohner eilten sofort herbei, versorgten die Wunden der sichtlich geschockten Frau und alarmierten den Rettungsdienst sowie die Polizei, die kurz darauf eintrafen.

Mittels einer groben Täterbeschreibung fahndet nun die Polizei nach dem Täter, welcher von einigen Passanten in der Dalmatienstraße zu sehen geglaubt wurde. Anschließend wurde die verletzte Frau mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht.