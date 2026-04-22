Bozen: Großeinsatz gegen Drogen

Von: luk

Bozen – Bei einem koordinierten Kontrolleinsatz mehrerer Sicherheitskräfte in Bozen sind drei Personen wegen Drogenbesitzes mit Verkaufsabsicht angezeigt worden. Zudem wurde ein Mann ohne Aufenthaltsrecht ausgewiesen.

Die Aktion, angeordnet vom Quästor Giuseppe Ferrari, wurde gemeinsam von Staatspolizei, Carabinieri, Finanzpolizei, Ortspolizei und einer Drogenspürhunde-Einheit durchgeführt. Kontrolliert wurden mehrere als sensibel geltende Bereiche der Stadt, darunter auch öffentliche Lokale und das Einkaufszentrum Walther Park.

In der Nähe der Gelben Brücke stoppten Einsatzkräfte einen 47-jährigen Nigerianer, der als Asylwerber gemeldet ist und bereits polizeibekannt war. Bei ihm wurden Kokain, Heroin, Haschisch sowie Bargeld sichergestellt. Ebenfalls in diesem Bereich wurde ein 43-jähriger Marokkaner angezeigt, nachdem er beim Anblick einer Streife rund 25 Gramm Haschisch fallen ließ.

Kurz darauf wurde auf dem Verdiplatz ein 28-jähriger Mann aus Gambia kontrolliert. Er hatte rund 13 Gramm Haschisch bei sich und wurde ebenfalls angezeigt.

Am Nachmittag überprüfte die Ortspolizei auf dem Pfarrplatz einen 31-jährigen Somalier ohne gültige Papiere. Er wurde zur Quästur gebracht, wo seine irreguläre Anwesenheit festgestellt wurde. Gegen ihn wurde die Ausweisung verfügt, verbunden mit der Überstellung in ein Abschiebezentrum in Turin.

Insgesamt wurden bei dem Einsatz 127 Personen identifiziert und 22 Fahrzeuge kontrolliert.