Aktuelle Seite: Home > Chronik > Bozen: Großkontrollen rund um die “Lorenzinacht“
Drogenfunde und mehrere Anzeigen

Bozen: Großkontrollen rund um die “Lorenzinacht“

Samstag, 09. August 2025 | 15:31 Uhr
Kontrolle Pfarrplatz Dom Bozen
Quästur
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Der Quästor der Provinz Bozen, Giuseppe Ferrari, hat umfangreiche „Kontrollen mit hoher Wirkung“ im Stadtgebiet von Bozen angeordnet. Ziel war es, im Umfeld der Veranstaltung „Lorenzinacht“ insbesondere rund um dem Dom und in Parkanlagen Straftaten wie Drogenhandel und andere Delikte zu verhindern.

An der Aktion nahmen neben der Staatspolizei – mit Unterstützung des Reparto Prevenzione Crimine – auch die Carabinieri, die Finanzwache mit Drogenspürhunden sowie die Stadtpolizei teil. Insgesamt wurden 100 Personen und 30 Fahrzeuge kontrolliert.

Im Garten der Religionen entdeckte die Finanzwache mithilfe eines Spürhundes 52 Gramm Rauschgift, das unbekannten Personen zugeordnet und sichergestellt wurde. Ebenfalls im Park wurde ein 30-jähriger Gambier angehalten, der gegen ein vom Quästor verhängtes Aufenthaltsverbot für Bozen verstieß. Auch ein 35-jähriger Tunesier wurde am Pfarrplatz wegen derselben Übertretung angezeigt.

Am Samstagvormittag ertappte eine Polizeistreife einen weiteren gambischen Staatsbürger beim Diebstahl in einem Supermarkt in der Museumstraße. Er wurde nicht nur wegen Diebstahls, sondern ebenfalls wegen Missachtung des Aufenthaltsverbots angezeigt.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
„Die unvermeidbaren Ausgaben fressen den Urlaub auf“
Kommentare
70
„Die unvermeidbaren Ausgaben fressen den Urlaub auf“
Lidl übernimmt Ex-MPreis-Markt in Bozen – für über 18 Mio. Euro
Kommentare
57
Lidl übernimmt Ex-MPreis-Markt in Bozen – für über 18 Mio. Euro
Wolfsrisse: Bauern in Mühlwald schlagen Alarm
Kommentare
49
Wolfsrisse: Bauern in Mühlwald schlagen Alarm
Seceda am Limit: Wie das Dolomitental den Ansturm bändigen will
Kommentare
48
Seceda am Limit: Wie das Dolomitental den Ansturm bändigen will
Bruneck: Schranke gegen Camper
Kommentare
44
Bruneck: Schranke gegen Camper
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 