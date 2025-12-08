Aktuelle Seite: Home > Chronik > Schneefans müssen in Südtirol geduldig sein
Viel Sonnenschein und tagsüber sehr mild

Schneefans müssen in Südtirol geduldig sein

Montag, 08. Dezember 2025 | 17:15 Uhr
Bozen Guntschna Luftbild
stnews/luk
Von: luk

Bozen – War es in Südtirol im November teils empfindlich kalt, zeigt sich der Dezember relativ mild. Das wird auch in den kommenden Tagen so bleiben, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf “X” erklärt:

Nun baut sich ein kräftiges Hoch auf, das uns in den nächsten Tagen sehr sonniges und relativ mildes Wetter bringt. Bis zum Wochenende bleibt die Nullgradgrenze auf 3000 m Höhe. Schneefans müssen weiterhin warten, weit und breit nix in Sicht.

Am Montag dehnte sich ein Hochdruckgebiet aus und sorgte für trockene Luftmassen. Am meisten Sonnenschein gab es im Süden des Landes.

Der Dienstag verläuft ähnlich: stabiles und sonniges Wetter. Aus Südwesten erreicht trockene und für die Jahreszeit sehr milde Luft den Alpenraum. Lediglich im Pustertal sind anfangs lokale Nebelfelder möglich.

Viel Sonnenschein und tagsüber mild

Am Mittwoch gibt es strahlenden Sonnenschein über Südtirol. Der Himmel präsentiert sich meist wolkenlos.

Die Maximaltemperaturen bewegen sich zwischen fünf und elf Grad.

Auch am Donnerstag scheint von früh bis spät die Sonne, Wolken ziehen kaum auf.

Am Freitag geht es im ganzen Land mit viel Sonnenschein und blauen Himmel weiter. Der Samstag bringt keine Wetteränderung, es bleibt unverändert sonnig.

Bezirk: Bozen

