Falkensteiner erhält Zuschlag für Campingplatz beim Strandbad Klagenfurt

Klagenfurt – Die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) hat den Zuschlag für die Anpachtung des Campingplatzes beim Strandbad Klagenfurt erhalten. Die Vergabe erfolgte im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung der Klagenfurter Stadtwerke, bei der sich die Tourismusgruppe gegen den Mitbewerb durchgesetzt hat.

In einem ersten Modernisierungsschritt werden der Gastronomiebereich sowie das Rezeptionsgebäude komplett erneuert und den Gästen bereits zur Campingsaison 2026 in neu gebauter Form zur Verfügung stehen. Die umfangreicheren Infrastrukturmaßnahmen – darunter die Neugestaltung der Stellplätze, die Errichtung von Mobile -Homes sowie die Renovierung der Sanitäranlagen – werden bis 2027 abgeschlossen. Daher wird der Campingplatz 2026 noch als White Label Platz betrieben und ab 2027 unter die Marke Falkensteiner Camping integriert.

Ein zentraler Teil des neuen Konzepts ist die enge Verzahnung mit der hochwertigen Infrastruktur des Strandbads Klagenfurt sowie den vielfältigen touristischen Angeboten der umliegenden Region. Darüber hinaus ist es ein erklärtes Ziel, den Campingplatz – insbesondere den Gastronomiebereich – bewusst auch für die lokale Bevölkerung zugänglich und nutzbar zu machen.

„Der Standort direkt am Wörthersee hat enormes Potenzial. Wir freuen uns sehr über das Vertrauen der Stadtwerke und die Chance, hier ein hochwertiges Campingangebot aufzubauen. Mit einem schrittweisen Modernisierungsplan stellen wir sicher, dass der Platz rasch nutzbar bleibt und gleichzeitig eine nachhaltige Qualitätssteigerung erfährt“, so Otmar Michaeler, CEO der FMTG.

Mit dem Standort Klagenfurt erweitert die FMTG ihr Camping- Portfolio, das bereits den Premiumplatz in Zadar sowie – seit Anfang 2025 – den mehrfach ausgezeichneten Campingplatz Grubhof umfasst. „Wir sehen Camping als eines der dynamischsten Segmente im Tourismus. Mit dem Standort Klagenfurt setzen wir ein weiteres klares Signal für Wachstum, Qualität und touristische Wertschöpfung in der Region “, betont Erich Falkensteiner, Aufsichtsratsvorsitzender der FMTG.

Auch die Klagenfurter Stadtwerke begrüßen die künftige Zusammenarbeit: „Die FMTG hat mit ihrem Konzept, ihrer Erfahrung und ihrem Qualitätsanspruch überzeugt. Die geplante Modernisierung und die touristische Erfahrung der neuen Betreiber werden den Campingplatz langfristig stärken und den Standort Klagenfurt touristisch weiter aufwerten “, so DI Erwin Smole, Vorstand der Klagenfurter Stadtwerke.

„Dass der Campingplatz beim Strandbad Klagenfurt künftig von der Falkensteiner Gruppe betrieben wird, ist eine gute Wahl und sehr zu begrüßen. Es ist wirklich nötig, den Campingplatz auf den neuesten Stand zu bringen und zukunftsfit zu machen. Mit der Verbesserung des Angebotes geht auch eine touristische Aufwertung einher. Mit dem Neubau des Hallenbades, der Attraktivierung des Campingplatzes und der Erneuerungen im Strandbad entsteht eine wunderbare Symbiose “, so Bürgermeister Christian Scheider.

Mit der Anpachtung des Campingplatzes am Strandbad setzt die FMTG einen weiteren strategischen Schritt zur Expansion im Campingsegment und unterstreicht ihren Anspruch, innovative und hochwertige Freizeitangebote im Alpen-Adria-Raum zu entwickeln. Den nächsten Schritt im Bereich Camping geht das Unternehmen am 10. Februar 2026 mit der Präsentation einer eigenen Camping-Marke sowie eines umfassenden Camping-Konzepts.