Bozen: Igel von Kindern als Fußball missbraucht

Bozen – Einem kleinen Igel ist Anfang Juli in der Südtiroler Landeshauptstadt großes Unheil widerfahren. Er wurde im Stadtviertel Don Bosco von Kindern bemerkt. Diese kamen laut der Nachrichtenagentur Ansa auf eine schreckliche Idee. Sie nahmen das Tier und kickten es wie einen Fußball herum.

Der kleine Igel, der später “Johnny” getauft wurde, erlitt dabei Abschürfungen im Rückenbereich. Seine noch zarten Stacheln wurden an einer Stelle regelrecht wegrasiert. Wohl noch rechtzeitig stoppte ein Passant die Kinder und brachte den noch nicht ausgewachsenen Igel in die Tierklinik Südtirol Exotic Vets in der Wangergasse. Dort wurde “Johnny” gepflegt und wieder aufgepeppelt. Die Stacheln werden nachwachsen.

Mittlerweile ist er wieder soweit, dass er in die freie Natur entlassen werden kann. Dies soll in den kommenden Tagen am Stadtrand im nahen bewaldeten Gebiet geschehen. Aktuell lebt er in einem noch abgesperrten Quartier unter freiem Himmel, wo er sich an die Wildnis gewöhnen kann.