Bozen: Impfungen bei Senioren gehen weiter

Bozen – Die Impfungen bei den Senioren werden in dieser Woche fortgesetzt. Medienberichten zufolge werden am Dienstag rund 1.000 Personen aus der Gruppe der Über-80-Jährigen im Gesundheitsbezirk Bozen geimpft. Zudem werden noch rund 600 Bedienstete aus dem Gesundheits- und Sozialwesen sowie Mitarbeiterinnen von Schulen und Universitäten an die Reihe kommen.

In den Gesundheitsbezirken Unterland und Völs am Schlern werden in den nächsten Wochen ebenfalls die Senioren geimpft. Für sie sind Impftage in Neumarkt und Kardaun geplant.

Südtirol liegt bei den Corona-Impfungen im italienweiten Spitzenfeld. Bei den Senioren über 80 hat schon ein Drittel zumindest die erste Dosis bereits erhalten.

Weil es immer wieder Engpässe bei den Impfstoffen gibt, wird die Impfkampagne aber ständig eingebremst. Gestern hat AstraZeneca angekündigt, dass die Lieferungen um 15 Prozent gekürzt werden.