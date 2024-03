Bozen: Kellerbrand in der Cavourstraße

Bozen – In der Nacht auf Samstag ist es in einem Kondominium in der Cavourstraße zu einem Brand gekommen, bei dem ein Kellerabteil komplett ausbrannte.

Gegen 4.15 Uhr ging in der Zentrale der Berufsfeuerwehr der Notruf ein. Als die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der FF Oberau-Haslach zum Einsatzort angelangten, war bereits eine starke Rauchentwicklung aus den Kellerräumen sichtbar. Der Brand konnte jedoch rasch in einem Kellerraum im ersten Untergeschoß lokalisiert und sogleich gelöscht werden.

Durch den Brand, dessen Ursache bislang noch nicht geklärt ist, entstanden massive Rauchschäden in den Kellerräumen. Glücklicherweise wurden jedoch keine Personen verletzt und die Bewohner des Kondominiums konnten in ihren Wohnungen bleiben. Nach etwa zweieinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Neben der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Oberau-Haslach standen auch das Weiße Kreuz und die Behörden im Einsatz.