Feuerwehr stundenlang im Einsatz

Bozen: Kellerbrand in der Rentschnerstraße

Sonntag, 07. Dezember 2025 | 08:18 Uhr
1162216_20251207_024753-REDAS
Berufsfeuerwehr Bozen
Von: luk

Bozen – In der Nacht auf Sonntag ist die Berufsfeuerwehr Bozen wenige Minuten nach Mitternacht zu einem Brandeinsatz in der Rentschnerstraße ausgerückt. In einem Mehrfamilienhaus war im Kellergeschoss ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus mehreren Stockwerken.

Die Lokalisierung des Brandherdes gestaltete sich zunächst schwierig: Massive Rauchentwicklung und große Hitze behinderten die Erkundung. Deshalb wurde zusätzlich eine weitere Mannschaft der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Bozen Stadt nachalarmiert.

Im weitläufigen Keller konnten die Einsatzkräfte schließlich den Brandherd ausfindig machen und löschen. Die anschließende Entrauchung nahm aufgrund der starken Rauchgase längere Zeit in Anspruch. Nachdem sich die Situation etwas beruhigt hatte, dichtete die Feuerwehr ein durch die Hitze geborstenes Wasserrohr ab und pumpte ausgetretenes Wasser ab.

Da ein großer Teil der Elektroverteilung beschädigt wurde, kamen auch Techniker des Energieversorgers Edyna zum Einsatz. Der Rettungsdienst versorgte zudem eine Bewohnerin, die leichte Atemnot erlitten hatte.

Gegen 4.00 Uhr morgens war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Die Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Bezirk: Bozen

