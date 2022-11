Bozen: Koks-Bande ausgehoben – 25 Festnahmen

Bozen – Die Staatspolizei in Bozen hat gemeinsam mit Polizeieinheiten aus Brescia, Verona, Prato und Imperia am frühen Dienstagmorgen auf Anweisung des Landesgerichts Trient 25 Personen festgenommen und in U-Haft ins Gefängnis überstellt.

Die Verhaftungen stellen das vorläufige Ende der Ermittlungsoperation “Delivery 2020” dar, die seit über einem Jahr läuft und den Drogenhandel in der Südtiroler Landeshauptstadt sowie in Norditalien in den Fokus stellte.

Nachdem zuvor bei der Ermittlungsoperation “Komba 2019” einem tunesischen Clan das Handwerk gelegt wurde, hatte sich in das “Vakuum” eine Gruppe Albaner eingenistet. In kurzer Zeit konnten sie das Handelsmonopol mit Kokain in Bozen an sich reißen. Dabei profitierten sie von den Lockdowns, boteten andere Spieler aus und verdoppelten den Straßenverkaufspreis von Kokain.

Im Zuge der Ermittlungen fielen den Fahndern in Bozen auch zwei weitere kriminelle Gruppen ins Auge. Diese bestanden aus Marokkanern sowie Tunesieren. Auch sie waren in den illegalen Handel mit Drogen in der Südtiroler Landeshauptstadt involviert. Ihren Nachschub erhielten sie von einer anderen kriminellen Bande in der Provinz Brescia. Auch dort fanden heute Festnahmen statt.

Die Staatspolizei hat zudem Dutzende von Kleindealern ausgemacht, die im Minutentakt Drogen an Süchtige verkauft haben. Dabei wurde Kokain auch als Crack verkauft.

Insgesamt können die Drogenfahnder 37 Personen zu dem kriminellen Geflecht zählen. Ihnen wird die kriminelle Vereinigung zum Zweck des Drogenhandels vorgeworfen. 25 Personen wurden verhaftet – davon fünf in flagranti. Wie die Quästur weiter ausführt, konnten 1,58 Kilogramm Kokain, eine halbautomatische Pistole und 50.000 Euro beschlagnahmt werden.