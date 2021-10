Bozen: Lange Schlangen vor den Apotheken

Bozen – Am Sonntagnachmittag bildeten sich vor den geöffneten Apotheken der Landeshauptstadt lange Schlangen, berichtet die Onlineausgabe der Tageszeitung Alto Adige.

Da Arbeiter und Angestellte, aber auch Selbstständige, die am Montagmorgen zur Arbeit gehen müssen, für den Zugang zum Arbeitsplatz einen Grünen Pass besitzen müssen, wurden die am Sonntag geöffneten Apotheken regelrecht gestürmt. Vor einigen von ihnen, die vergünstigte Testpakete anbieten, warteten bis zu 400 Personen. Wie der Präsident von Federfarma Südtirol, Matteo Bonvicini, erklärt, war in den anderen Apotheken der Zustrom zwar ebenfalls groß, aber noch bewältigbar.

Das von der Gemeinde Bozen in der Sporthalle in der Reschenstraße eingerichtete Covid-19-Testzentrum blieb am Sonntag geschlossen und wird erst am Montag um 7.00 Uhr wieder öffnen.

LA CORSA AL GREEN PASS, SCARICATI OLTRE 100 MILIONI DI CERTIFICATI LA CORSA AL GREEN PASS, SCARICATI OLTRE 100 MILIONI DI CERTIFICATI La campagna vaccinale accelera dopo l'obbligo di green pass per i lavoratori. Crescono soprattutto le prime dosi. Oltre 100 milioni i certificati scaricati. Lunghe code fuori dalle farmacie per i tamponi.Lucia Sgueglia dal Tg3 delle 19 del 17 ottobre 2021 Posted by Tg3 on Sunday, October 17, 2021

In Italien wurden insgesamt bereits über 100 Millionen Grüne Pässe heruntergeladen. Allein zwischen dem 14. und 16. Oktober luden Nutzer zweieinhalb Millionen Grüne Pässe auf ihre Rechner herunter. Am Freitag – dem Tag der Einführung des Grünen Passes für die gesamte Arbeitswelt – wurden 867.039 neue Grüne Pässe vergeben.