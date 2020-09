Bozen: Mann in Parkgarage tot aufgefunden

Bozen – In der Parkgarage in der Nähe des City Centers in Bozen ist am Freitagmorgen der Leichnam eines Mannes aufgefunden worden, berichtet Alto Adige online.

Bei dem Mann handelt es sich um einen Migranten afrikanischer Herkunft. Er konnte noch nicht identifiziert werden.

Auch die Todesursache ist derzeit vom zuständigen Arzt noch nicht mitgeteilt worden. Die Polizei ermittelt.