Bozen: Mutmaßlicher Feuerteufel kommt aus Hausarrest frei

Bozen – Der 21-jährige Mann aus Bozen, der im Sommer 2022 im Raum Bozen der Pyromanie erlegen sein soll, kommt aus dem Hausarrest frei. Medienberichten zufolge muss der mutmaßliche Urheber mehrerer Waldbrände ab nun regelmäßig bei den Behörden vorstellig werden und eine Unterschrift leisten.

Indes steht das psychiatrische Gutachten kurz vor dem Abschluss. Im Beweissicherungsverfahren soll dann geklärt werden, ob er bei seinen Taten zurechnungsfähig war oder nicht.

Der junge Mann wurde Ende August 2022 fast in flagranti gefasst, als es am Guntschnahang erneut brannte. Er floh mit einem Feuerzeug in der Tasche und wurde dabei aufgegriffen.

Pyromanie ist eine sehr seltene Impulskontrollstörung. Betroffene legen wiederholt, ohne ein erkennbares Motiv, immer wieder Feuer. Unter Brandstiftern erfüllen jedoch etwa 40 Prozent die Kriterien einer Pyromanie. Ihr Drang dazu entspringt meistens einer großen Faszination von Feuer und Bränden.