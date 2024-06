Bozen: Nächtliche Autoscheiben-Attacken sorgen für Aufregung

Von: luk

Bozen – Erneut ist es in Bozen zu einer Serie von nächtlichen Sachbeschädigungen an Autos gekommen. In der Nacht auf Freitag wurden in verschiedenen Stadtteilen, insbesondere im Bereich der Freiheitsstraße in Gries, bei mindestens zehn Autos die Scheiben eingeschlagen. Ein Bürger berichtete auf Facebook, dass auch in der Puccinistraße drei Autos beschädigt wurden und stellte Fotos der Zerstörungen online.

Der oder die Täter haben es vor allem auf die teuren, fest verbauten Seitenscheiben abgesehen, berichtet die Zeitung Alto Adige. Wie die Autowerkstätten erklären, ist die Reparatur dieser Scheiben oft teurer als die der beweglichen Seitenscheiben. Meist übersteigt der Wert der Beute kaum den entstandenen Schaden.

In den letzten Wochen schien das Phänomen nach einer Hochphase im Februar und März abgeflaut zu sein. Doch nun scheinen die Täter wieder zuzuschlagen.

Damals wurde sogar eine Telegram-Gruppe gegründet, um ähnliche Fälle zu melden. Einige Autobesitzer sind sogar so weit gegangen, ihr Nachtlager im Auto aufzuschlagen, um die Täter abzuschrecken.