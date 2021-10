Bozen: Obdachloser erleidet Rauchgasvergiftung

Bozen – In der Nacht ist es in der Alten Mendelstraße in Bozen zu einem Brand gekommen.

Laut Angaben der Berufsfeuerwehr zog sich dabei ein junger obdachloser Mann eine Rauchgasvergiftung. Er wurde ins Bozner Krankenhaus eingeliefert.

Der Patient hatte in einem Hof ein kleines Feuer entfacht.