Bozen: Pkw geht in Flammen auf

Bozen – Im Weinbergweg in Bozen ist die Berufsfeuerwehr am Montagmorgen gegen 6.00 Uhr in der Früh ausgerückt. Ein gasbetriebener Mercedes ist in Flammen aufgegangen.

Die Bozner Berufsfeuerwehr stand im Einsatz und konnte den Brand löschen. Der Wagen wurde vollständig zerstört. Auch ein Baum in der Nähe war von den Flammen in Mitleidenschaft gezogen worden.

Im Einsatz standen auch die Carabinieri. Außerdem leisteten Techniker des Stromverteilers Edyna. Dass es sich um Brandstiftung handelt, gilt derzeit eher als unwahrscheinlich.