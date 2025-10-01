Aktuelle Seite: Home > Chronik > Bozen: Polizei führte umfangreiche Kontrollen durch
Zwei Personen angezeigt und 15 Gramm Haschisch sowie 140 Euro in bar beschlagnahmt

Bozen: Polizei führte umfangreiche Kontrollen durch

Mittwoch, 01. Oktober 2025 | 20:24 Uhr
DSC_4826
Quästur Bozen
Schriftgröße

Von: ka

Bozen – Auf dem Bozner Obstmarkt, dem Mazzini-Platz, dem Pfarrplatz, im Garten der Religionen und im Bahnhofsbereich führte die Polizei außerordentliche Kontrollen durch. Dabei beschlagnahmte die Staatspolizei verschiedene Rauschmittel.

Am Dienstag ordnete der Bozner Quästor Giuseppe Ferrari eine außerordentliche Kontrolle des Bozner Stadtgebiets an. An der Kontrollaktion nahmen Patrouillen der Polizeidirektion und der Abteilung für Kriminalprävention „Emilia-Romagna” teil, die vom Polizeiamt zur Unterstützung entsandt worden waren.

Die Beamten waren insbesondere auf dem Bozner Obstmarkt, dem Mazzini-Platz, dem Pfarrplatz, im Garten der Religionen, in der Palermo-Straße und im Bahnhofsbereich im Einsatz. Bürger hatten zuvor Hinweise auf Personen gegeben, die illegalen Beschäftigungen nachgingen.

Quästur Bozen

Auf dem Mazzini-Platz führte die Staatspolizei eingehende Überprüfungen aller anwesenden Personen durch. Einer von ihnen, ein 51-jähriger rumänischer Staatsbürger mit Vorstrafen, hatte ein Platzverbot missachtet und wurde aus diesem Grund zur Polizeidirektion gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde er wegen Verstoßes gegen das gegen ihn ausgesprochene Aufenthaltsverbot für städtische Bereiche angezeigt.

Im Rahmen der außerordentlichen Kontrollen in der Nähe des Bahnhofs hielten die Polizisten auch einen jungen Nicht-EU-Bürger an, der etwa zehn Gramm Haschisch bei sich führte. Bei einer Leibesvisitation fanden die Polizisten weitere fünf Gramm Haschisch und 140 Euro in bar, die vermutlich aus dem Verkauf von Drogen stammten, und beschlagnahmten sie. Schließlich wurde der 20-jährige tunesische Staatsbürger, der Asyl beantragt hatte und mehrfach vorbestraft ist, wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln zum Zweck des Handels bei der Justizbehörde angezeigt.

Insgesamt führten die Kontrollen zu folgenden Ergebnissen: Es wurden 56 Personen identifiziert, von denen 16 Vorstrafen aufwiesen. Zwei Personen wurden angezeigt und es wurden 15 Gramm Haschisch sowie 140 Euro in bar beschlagnahmt.

 

 

 

 

 

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Toter Wolf in Dolomitental gefunden
Kommentare
60
Toter Wolf in Dolomitental gefunden
Mehrheit würde Rücknahme des Verbrenner-Aus begrüßen
Kommentare
49
Mehrheit würde Rücknahme des Verbrenner-Aus begrüßen
Geplanter Nationalfeiertag am 4. Oktober: Ja oder Nein?
Kommentare
48
Geplanter Nationalfeiertag am 4. Oktober: Ja oder Nein?
Hecken-Tod an Schweizer Grenze sorgt für Aufregung
Kommentare
48
Hecken-Tod an Schweizer Grenze sorgt für Aufregung
Covid erhebt wieder sein Haupt
Kommentare
42
Covid erhebt wieder sein Haupt
Anzeigen
Wintercheck bei Blauschild
Wintercheck bei Blauschild
Ihre Sicherheit im Winter – Jetzt vorbereiten
Unternehmen und digitale Innovation in Südtirol zwischen neuen Herausforderungen und Chancen
Unternehmen und digitale Innovation in Südtirol zwischen neuen Herausforderungen und Chancen
Die digitale Transformation
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 