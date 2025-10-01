Bozen: Polizei führte umfangreiche Kontrollen durch

Von: ka

Bozen – Auf dem Bozner Obstmarkt, dem Mazzini-Platz, dem Pfarrplatz, im Garten der Religionen und im Bahnhofsbereich führte die Polizei außerordentliche Kontrollen durch. Dabei beschlagnahmte die Staatspolizei verschiedene Rauschmittel.

Am Dienstag ordnete der Bozner Quästor Giuseppe Ferrari eine außerordentliche Kontrolle des Bozner Stadtgebiets an. An der Kontrollaktion nahmen Patrouillen der Polizeidirektion und der Abteilung für Kriminalprävention „Emilia-Romagna” teil, die vom Polizeiamt zur Unterstützung entsandt worden waren.

Die Beamten waren insbesondere auf dem Bozner Obstmarkt, dem Mazzini-Platz, dem Pfarrplatz, im Garten der Religionen, in der Palermo-Straße und im Bahnhofsbereich im Einsatz. Bürger hatten zuvor Hinweise auf Personen gegeben, die illegalen Beschäftigungen nachgingen.

Auf dem Mazzini-Platz führte die Staatspolizei eingehende Überprüfungen aller anwesenden Personen durch. Einer von ihnen, ein 51-jähriger rumänischer Staatsbürger mit Vorstrafen, hatte ein Platzverbot missachtet und wurde aus diesem Grund zur Polizeidirektion gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde er wegen Verstoßes gegen das gegen ihn ausgesprochene Aufenthaltsverbot für städtische Bereiche angezeigt.

Im Rahmen der außerordentlichen Kontrollen in der Nähe des Bahnhofs hielten die Polizisten auch einen jungen Nicht-EU-Bürger an, der etwa zehn Gramm Haschisch bei sich führte. Bei einer Leibesvisitation fanden die Polizisten weitere fünf Gramm Haschisch und 140 Euro in bar, die vermutlich aus dem Verkauf von Drogen stammten, und beschlagnahmten sie. Schließlich wurde der 20-jährige tunesische Staatsbürger, der Asyl beantragt hatte und mehrfach vorbestraft ist, wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln zum Zweck des Handels bei der Justizbehörde angezeigt.

Insgesamt führten die Kontrollen zu folgenden Ergebnissen: Es wurden 56 Personen identifiziert, von denen 16 Vorstrafen aufwiesen. Zwei Personen wurden angezeigt und es wurden 15 Gramm Haschisch sowie 140 Euro in bar beschlagnahmt.