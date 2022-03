Bozen: Polizei geht gegen Dogenhandel vor

Bozen – Die Polizei hat am Donnerstag in sämtlichen Stadtvierteln von Bozen verstärkt Kontrollen gegen den Drogenhandel durchgeführt. Eine Person wurde festgenommen, drei weitere kassierten eine Anzeige.

Bereits am Vormittag sind die Beamten auf eine polizeibekannte Frau aufmerksam geworden, die Psychopharmaka aus einer durchsichtigen Verpackung entnommen und in mehrere Dosen aufgeteilt hat. Als die Ordnungshüter die Frau kontrollierten, schlug sie auf diese ein und wollte die Flucht ergreifen.

Die Polzisten konnten sie jedoch aufhalten. Die Frau wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt unter Arrest gestellt.

Am Nachmittag hat die Polizei hingegen ein Fahrzeug kontrolliert, in dem eine 34-jährige Boznerin saß. Die Frau ist bereits vorbestraft. In ihrer Taschen fanden die Ordnungshüter 20 Gramm Kokain und eine Präzisionswaage.

Außerdem haben am Nachmittag Soldaten, die einen Kontrolldienst absolvierten, die Übergabe von Drogen im Bahnhofspark beobachtet. Sofort verständigten sie eine Polizeistreife. Der mutmaßliche Dealer konnte aufgehalten und angezeigt werden. Dabei handelt es sich um einen 26-Jährigen aus Gambia, der über keine feste Unterkunft verfügt und bereits vorbestraft ist.

30 Gramm Haschisch und drei Dosen Kokain wurden beschlagnahmt. Bei dem mutmaßlichen Käufer handelt es sich hingegen um einen 30-Jährigen aus Moldau. Er wurde dem Regierungskommissariat als Konsument von Drogen gemeldet.

Am Abend haben die Beamten hingegen einen 30-jährigen Algerier bemerkt, der sich eines Stücks Haschisch entledigte. Der Mann ist bereits einschlägig vorbestraft. Bei seiner Durchsuchung stießen die Polizisten auf 1.020 Euro in bar. Weil vermutet wurde, dass das Geld vom Verkauf von Drogen herrührt, wurde die Summe beschlagnahmt.

In der Perathoner-Straße hat die Polizei außerdem drei Marokkaner und einen Mann aus Gambia entfernt, die herumlungerten und Passanten belästigten.