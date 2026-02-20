Aktuelle Seite: Home > Chronik > Bozen: Polizei setzt zwei Hausbesetzer auf die Straße
B&B geräumt und mehrere Anzeigen

Bozen: Polizei setzt zwei Hausbesetzer auf die Straße

Freitag, 20. Februar 2026 | 15:05 Uhr
Quästur
Von: Ivd

Bozen – Gestern wurden in Bozen verstärkte Sicherheitskontrollen im Stadtzentrum durchgeführt. Betroffen waren insbesondere der Bereich rund um den Verdiplatz, die Theaterzone sowie das Umfeld des Waltherparks. Im Zuge dessen kam es unter anderem zur Räumen eines Bed-and-Breakfasts in der Bozner Innenstadt, bei denen zwei Hausbesetzer aus den Räumen der Unterkunft entfernt und angezeigt wurden.

Die Maßnahmen erfolgten unter Beteiligung von Staatspolizei, Carabinieri, Finanzpolizei und Stadtpolizei. Ziel der Aktion war laut Behördenangaben die Prävention von allgemeiner Kriminalität und Drogenhandel sowie eine verstärkte Präsenz der Ordnungskräfte in sensiblen Bereichen. Im Zuge der Kontrollen wurden zahlreiche Personen- und Fahrzeugüberprüfungen sowie gezielte Kontrollen in Lokalen durchgeführt.

Zimmer in Beherbergungsbetrieb unrechtmäßig besetzt

Am Vormittag wurde eine Streife zu einem Beherbergungsbetrieb im historischen Zentrum gerufen. Der Betreiber hatte gemeldet, dass zwei Männer ein Zimmer unbefugt besetzt hätten. Vor Ort identifizierten die Beamten einen 22-jährigen Italiener sowie einen 35-jährigen tunesischen Staatsbürger.

Nach Angaben der Polizei hatte der jüngere Mann Zugangscodes gekannt, da er zuvor regulär in der Unterkunft genächtigt hatte. Die Räume wurden geräumt und dem Eigentümer wieder übergeben. Beide Personen wurden angezeigt. Gegen sie wird wegen unbefugter Inbesitznahme eines Gebäudes ermittelt.

Weitere Einsätze im Stadtgebiet

Später intervenierte die Polizei in einer Bar im Stadtteil Firmian. Dort soll sich ein alkoholisierter Mann aggressiv verhalten und sich einer Kontrolle widersetzt haben. Der 30-jährige Italiener wurde zur Identitätsfeststellung auf die Dienststelle gebracht und wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt. Auch hier gilt die Unschuldsvermutung.

Bei einer weiteren Kontrolle im Bereich des Stadttheaters wurde ein 20-jähriger tunesischer Staatsbürger überprüft. Laut Polizei habe er gegen eine bestehende Wegweisung verstoßen. Er wurde der Justizbehörde gemeldet. Insgesamt wurden im Laufe des Tages 98 Personen identifiziert, 17 Fahrzeuge kontrolliert sowie ein Lokal überprüft.

Bezirk: Bozen

