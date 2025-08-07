Aktuelle Seite: Home > Chronik > Bozen: Polizei verstärkt Kontrollen in Parks
Drei Personen angezeigt

Bozen: Polizei verstärkt Kontrollen in Parks

Donnerstag, 07. August 2025 | 14:33 Uhr
Einsatzwagen im Park
Quästur
Von: luk

Bozen – Die Quästur der Provinz Bozen hat die Polizeikontrollen im Garten der Religionen und am Mazziniplatz verstärkt. Anlass waren mehrere Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern auf belästigendes Verhalten und mutmaßlich illegale Aktivitäten.

Im Zuge der verschärften Überwachung beobachteten Exekutivbeamten am Dienstag zwei Männer im Garten der Religionen beim mutmaßlichen Drogenhandel. Ein 30-jähriger Marokkaner erhielt ein Päckchen gegen Bargeld – bei einer anschließenden Kontrolle wurden rund fünf Gramm Haschisch sichergestellt. Auch der mutmaßliche Verkäufer, ein 35-jähriger Senegalese, wurde identifiziert. Bei ihm fanden die Fahnder weitere fünf Gramm Haschisch sowie 20 Euro mutmaßlichen Erlöses. Er wurde wegen Drogenhandels angezeigt.

Nur wenige Stunden später bemerkten die Einsatzkräfte erneut einen Drogenverkauf im selben Park. Ein 30-jähriger italienischer Drogenabhängiger erhielt ein Päckchen von einem 30-jährigen somalischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz. Bei einer Durchsuchung des mutmaßlichen Dealers wurden rund fünf Gramm Haschisch sowie eine Dosis Kokain gefunden. Auch er wurde wegen Drogenhandels angezeigt.

Bei dieser Kontrolle wurde zudem ein 33-jähriger Mann aus dem Burggrafenamt angehalten, der im Besitz einer Flasche Methadon ohne ärztliche Verschreibung war. Er wurde wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln angezeigt.

Zusätzlich wurden fünf weitere Personen, die im Park biwakierten, Müll hinterließen und die öffentliche Nutzung der Grünanlage behinderten, aus dem Areal verwiesen.

Auch am Mazziniplatz griff die Polizei ein. Am Mittwochvormittag trafen die Ordnungshüter dort drei osteuropäische Obdachlose an, die Alkohol konsumierten und die Grünfläche verunreinigten. Auch sie wurden des Platzes verwiesen.

Die Quästur kündigte an, die Kontrollen in den betroffenen Zonen weiterhin aufrechtzuerhalten.

Bezirk: Bozen

