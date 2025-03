Bozen: Polizeibeamte stehen schwangerer Frau in Not bei

Von: lup

Bozen – Als Polizeibeamte kürzlich während einer Streifenfahrt am frühen Abend eine junge, schwangere Frau in der Nähe des Bahnhofes bemerkten, welche sich augenscheinlich in einem kritischen Zustand befand, leisteten diese dringliche Hilfe.

Die Frau in Not hatte plötzlich starke Schmerzen verspürt, die sie dazu zwangen, sich augenblicklich auf dem Gehweg hinzusetzen. Als die Beamten vorbeikamen und sie auf ihre Verfassung ansprachen, schilderte die Frau, dass sie unfähig sei, aufzustehen und alleine weiterzugehen. Außerdem habe sie ihr Handy zu Hause vergessen, weswegen sie den Notruf nicht selbst wählen könne.

Die Polizisten leisteten augenblicklich erste Hilfe, forderten einen Rettungswagen an und beruhigten die Frau indessen. Die Frau wurde anschließend ins Bozner Krankenhaus gebracht und bedankte sich bei den Beamten für ihre rasche Unterstützung.