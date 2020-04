Bozen: Polizeieinsatz wegen streitenden Paares

Bozen – Drei Polizeistreifen sowie eine Streife der Carabinieri wurden am Mittwochnachmittag in die Bozner Turinstraße gerufen. Kurz vor 16.00 Uhr war in einer Wohnung ein Streit zwischen einem Paar entbrannt, der so heftig gewesen ist, dass Nachbarn den Notruf gewählt haben.

Der Mann und die Frau beschuldigten sich gegenseitig der Gewaltanwendung. Der Einsatz der Ordnungshüter beruhigt die erhitzten Gemüter.