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Drei Festnahmen

Bozen: Schlägerei in Flüchtlingsunterkunft in Gries

Mittwoch, 17. Juni 2026 | 16:13 Uhr
Faust Wut Gewalt
pixabay.com
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Von: luk

Bozen – Eine heftige Auseinandersetzung unter Bewohnern einer Flüchtlingsunterkunft im Bozner Stadtteil Gries hat am Dienstag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Die Staatspolizei nahm drei Personen wegen schwerer Schlägerei fest.

Laut Angaben der Quästur Bozen waren Einsatzkräfte nach einer Meldung über eine Streitigkeit zwischen mehreren Personen zur Unterkunft gerufen worden. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass vier Bewohner in eine gewaltsame Auseinandersetzung verwickelt waren. Die Schlägerei konnte von der Polizei beendet werden. Auslöser sollen laut Ermittlungen banale Streitigkeiten gewesen sein.

Die Beteiligten wurden zunächst von den Rettungskräften medizinisch versorgt. Anschließend wurden drei ausländische Asylbewerber wegen schwerer Schlägerei festgenommen und auf Anordnung der Justizbehörden ins Bozner Gefängnis überstellt. Gegen eine weitere Person wurde Anzeige erstattet.

Weitere Vorfälle

Im Rahmen der vom Quästor der Provinz Bozen angeordneten Schwerpunktkontrollen überprüfte die Staatspolizei zudem 160 Personen. Dabei wurden drei polnische Staatsbürger wegen widerrechtlicher Besetzung einer Immobilie angezeigt.

Bei einer Kontrolle in einem Geschäft im Stadtviertel Don Bosco stellten die Exekutivbeamten außerdem fest, dass sich ein tunesischer Staatsbürger unrechtmäßig im Staatsgebiet aufhielt. Nach den erforderlichen Überprüfungen durch das Einwanderungsamt erließ der Quästor gegen den Mann eine Ausweisungsverfügung.

Bezirk: Bozen

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